Iran: nove morti per un incendio in un ospedale di Rasht

Almeno nove pazienti hanno perso la vita a causa di un incendio scoppiato questa mattina nell'ospedale Qaem di Rasht, città iraniana che si trova nella provincia settentrionale di Gilan. Attualmente il fuoco è stato contenuto e altri 142 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali cittadini, ha fatto sapere il prefetto generale della provincia, Assadollah Abbasi, come riferisce la tv di Stato, aggiungendo che i pazienti morti sono stati portati nei reparti di terapia intensiva di questo ospedale mentre i motivi alla base dell'incendio non sono ancora chiari e sono oggetto di inchiesta.

Secondo indagini preliminari, le fiamme sono divampate da apparecchiature elettriche (un gruppo di continuità Ups) che si trovano nello scantinato dell'ospedale ma l'inchiesta continua, ha fatto sapere il capo dell'Università di Scienze Mediche di Gilan, Mohammad Taghi Ashoubi, aggiungendo che tra i pazienti trasferiti in altri ospedali ci sono anche cinque neonati.



