Israele annuncia una 'pausa tattica' nel sud di Gaza

L'esercito israeliano ha annunciato oggi "una pausa tattica" nel sud della Striscia di Gaza.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno spiegato che attueranno una "pausa tattica" quotidiana "dell'attività militare" in una parte del sud dell'enclave palestinese durante le ore diurne per facilitare la consegna degli aiuti umanitari.

Le Idf hanno dichiarato in un comunicato che lo stop "per scopi umanitari avrà luogo tutti i giorni dalle 8 alle 19 fino a nuovo avviso lungo la strada che porta dal valico di Kerem Shalom a Salah al-Din Road e poi verso nord".



