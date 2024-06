Usa distruggono 7 radar usati dagli Houthi per colpire le navi

Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver distrutto nel Mar Rosso due imbarcazioni senza equipaggio appartenenti agli Houthi dello Yemen, oltre a un drone e 7 radar che permettevano ai ribelli di colpire le navi, in un momento in cui si intensificano gli attacchi del gruppo filo-iraniano yemenita.

In un comunicato, il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom) ha affermato di aver distrutto "sette radar" che consentivano agli Houthi di prendere di mira "le navi e mettere in pericolo la navigazione commerciale". Il Centcom ha dichiarato che i radar sono stati distrutti nelle ultime 24 ore nel territorio controllato dagli Houthi nello Yemen, e che sono state distrutte anche due imbarcazioni senza equipaggio e un drone ribelle.

"È stato stabilito che questi sistemi rappresentavano una minaccia imminente per gli Stati Uniti, le forze della coalizione e le navi mercantili nella regione", afferma il Centcom in un comunicato.

Gli attacchi dei ribelli hanno spinto le forze statunitensi e britanniche ad attaccare e a formare una coalizione internazionale per proteggere le rotte di navigazione attraverso il Golfo di Aden e il Mar Rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA