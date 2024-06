Riad,processo pace credibile richiede partecipazione Mosca

"Continueremo il nostro supporto e sforzi per facilitare il dialogo tra le due parti. Crediamo sia importante che la comunità internazionale incoraggi ogni sforzo verso un serio negoziato che richiede difficili compromessi come parte di una roadmap che porti alla pace. Ed è essenziale sottolineare che ogni processo credibile richiederà la partecipazione della Russia. Noi speriamo che i risultati di questo summit riflettano questi obiettivi". Lo ha detto il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud al Vertice per la pace in Ucraina in Svizzera.



