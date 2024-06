Khamenei, al pellegrinaggio Hajj si manifesti contro Israele

Il leader iraniano Ali Khamenei ha chiesto di organizzare durante il pellegrinaggio dell'Hajj, delle manifestazioni politiche per "rinnegare i pagani", facendo riferimento a Israele e agli Usa. Questi raduni politici sono stati banditi dall'Arabia Saudita negli ultimi anni perché considerati delle manifestazioni politiche che avvengono durante un evento religioso.

Questa mattina un gruppo di pellegrini iraniano ha tenuto manifestazioni nel deserto di Arafat in Arabia Saudita, gridando: "Abbasso Israele e gli Stati Uniti, sono nemici di Dio", invitando tutti i Paesi a interrompere le relazioni con lo Stato ebraico. "Quest'anno rinnegare le manifestazioni dei pagani è molto più importante per le tragedie a Gaza", ha sottolineato Khamenei chiedendo che "tutti i governi e le nazioni facciano pressione sui carnefici" israeliani "e sui loro sostenitori".

