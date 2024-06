Un soldato italo-israeliano ucciso da Hezbollah

L'annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani su X: "Rafael Kauders, un riservista italo-israeliano di 39 anni dell'Idf, è stato ucciso a seguito di un attacco di Hezbollah nel nord di Israele". Membro della Brigata Alon, dove prestava servizio come coordinatore del Rabbinato militare, Kauders ha ricevuto la promozione postuma a sergente. Era rimasto gravemente ferito mercoledì in un attacco con droni carichi di esplosivo contro la cittadina drusa di Hurfeish, a diversi chilometri dal confine con il Libano, a nord di Israele. Un'operazione rivendicata dai miliziani sciiti di Hezbollah, sostenuti dall'Iran, che hanno affermato di aver colpito una postazione dell'esercito israeliano nella zona in risposta alle operazioni dell'Idf nel sud del Libano. Compreso quello che martedì a Naqoura ha provocato la morte di un membro del braccio armato del partito di dio.

Kauders è il primo italo-israeliano che perde la vita da quando, dopo il massacro del 7 ottobre per mano di Hamas, le forze guidate da Hezbollah hanno attaccato quotidianamente dal Libano le comunità israeliane e le postazioni militari lungo il confine. Usando, oltre ai droni con esplosivo, anche missili guidati anticarro e ondate di razzi. Il legame di Rafael con l'Italia erano i suoi nonni paterni Edmundo e Margarita, nati a Milano e fuggiti in Svizzera durante la seconda guerra mondiale per sottrarsi a fascisti e nazisti. La famiglia si trasferì poi Israele dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967. Una zia di Kauders, Bianca Shahrur, è rimasta vittima di un attentato terroristico nel 2003 a Gerusalemme. Rafael si era laureato in filosofia, era sposato con Yehudit e aveva quattro figli. L'Idf ora ha dichiarato che sta indagando sul motivo per cui le sirene non hanno suonato quando almeno due droni sono stati lanciati a pochi minuti l'uno dall'altro dal territorio libanese verso il nord di Israele. Nell'attacco contro Hurfeish dodici israeliani sono rimasti feriti, compreso uno dei paramedici delle squadre di soccorso prese di mira sistematicamente dai lanci di Hezbollah.

Dall'8 di ottobre gli attacchi di Hezbollah dal Libano hanno provocato la morte di 10 civili israeliani e di 15 soldati e riservisti dell'Idf. Centinaia di migliaia di israeliani che vivevano nell'area di confine sono state evacuate otto mesi fa.

Martedì dal capo di stato maggiore dell'Idf Herzi Halevi, in visita al fronte nord, è arrivato un messaggio che fa ben comprendere quanto la situazione rischi di precipitare: "Ci stiamo avvicinando al punto in cui devono essere prese decisioni. L'esercito è pronto per una guerra in Libano. Il giorno dopo il premier Benyamin Netanyahu, in visita a Kiryat Shmona dove sono scoppiati vasti incendi a causa dei lanci di Hezbollah, ha rafforzato il concetto: "Siamo pronti ad un'azione molto forte nel nord". Argomento su cui è tornato oggi: "Nel mezzo delle difficili pressioni internazionali che vengono esercitate su di noi... cambieremo questa realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA