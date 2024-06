Netanyahu, 'prepariamo azione molto forte al nord'

"Siamo pronti ad un'azione molto forte nel nord. In un modo o nell'altro ripristineremo la sicurezza al nord del Paese". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu che questa mattina ha visitato Kiryat Shmona dove ieri sono divampati gli incendi dopo il lancio di droni dal Libano.

Le sirene di allarme sono tornate a risuonare nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo ha fatto sapere l'esercito.

'Potere ebraico', il partito di Itamar Ben Gvir, non voterà con la coalizione di governo di cui fa parte finchè il premier Benyamin Netanyahu non renderà noto integralmente l'accordo sulla possibile tregua con Hamas. "Il premier - ha denunciato il partito - nasconde la bozza dell'accordo con Hamas che prevede una clausola sulla fine della guerra, e addirittura evita di presentarla al ministro Ben Gvir nonostante la sua promessa".

Hamas, 36.586 morti a Gaza da inizio guerra, 36 nelle ultime 24 ore

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che almeno 36.586 persone sono state uccise nel territorio durante gli oltre sette mesi di guerra tra Israele e i militanti palestinesi. Il bilancio comprende almeno 36 morti nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che 83.074 persone sono state ferite nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra, quando i militanti di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre

Polizia ha sedato tafferugli nella Città Vecchia a Gerusalemme

La polizia israeliana ha sedato tafferugli tra giovani ebrei ed arabi avvenuti questa mattina nella Città Vecchia a Gerusalemme dove si celebra il 'Jerusalem Day', la riunificazione della città sotto controllo israeliano alla fine della Guerra dei 6 giorni. Lo hanno riferito i media segnalando che non ci sono feriti. Nel tardo pomeriggio è prevista la 'Marcia delle bandiere' che partirà dalla Porta di Damsco per poi proseguire nella parte araba della Città Vecchia e a cui ha annunciato la sua partecipazione il leader della destra radicale e ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. Intanto centinaia di fedeli ebrei - incluso il ministro del governo, Yitzhak Wasserlauf (Potere ebraico) e il deputato Yitzhak Kreuzer (Potere ebraico) - questa mattina sono saliti sulla Spianata delle Moschee che per gli ebrei è il Monte del Tempio. La polizia - secondo Haaretz - ha arrestato alcuni di questi fedeli che cercavano di pregare e di sventolare bandiere israeliane, atti proibiti dalle regole in vigore sul posto.

Smotrich, no a intesa per terroristi con mani insanguinate

"Ci sono prezzi che una nazione che ama la vita non può affrontare". Lo ha detto il ministro delle finanze e leader di destra radicale (Sionismo religioso) Bezalel Smotrich ribadendo il suo no ad un eventuale accordo con Hamas. Smotrich in una intervista a Kan radio ha detto di opporsi ad una intesa nella quale ostaggi sono scambiati con "terroristi che hanno il sangue sulle loro mani" e che non garantisce l'eliminazione di Hamas. Smotrich ha anche respinto ogni responsabilità per il 7 ottobre sostenendo che è stata "un folle fallimento nelle operazione di intelligence".

