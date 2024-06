Iran-Russia-Cina: 'ripristinare accordo nucleare del 2015'

Iran, Russia e Cina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno dell'accordo nucleare del 2015, sottolineando che "è giunto il momento che i Paesi occidentali mostrino volontà politica e prendano provvedimenti per ripristinare l'accordo". Lo riporta l'Irna.

"Insistiamo sul fatto che le disposizioni del patto sono ancora in vigore", si legge nella dichiarazione, rilasciata nell'ambito dell'agenda della riunione del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA