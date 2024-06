Abu Mazen, 'l'Iran mira a sacrificare il sangue palestinese'

Il presidente dell'Anp Abu Mazen ha respinto l'interpretazione del 7 ottobre da parte del leader spirituale iraniano, Ali Khamenei, come "l'apertura della strada per l'annientamento di Israele", sostenendo che la sua dichiarazione rivela che "l'Iran mira a sacrificare il sangue palestinese".

"Il popolo palestinese combatte da 100 anni e non ha bisogno di altre guerre che non servano i suoi interessi: la libertà e la protezione di al-Quds e dei luoghi santi", ha detto Abu Mazen, come riporta Haaretz, aggiungendo che "vogliamo porre fine all'occupazione e realizzare la creazione di uno Stato palestinese con Gerusalemme come capitale, e non vogliamo una politica che non serva gli interessi del popolo palestinese".





