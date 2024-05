Tunisi, manifestazione in solidarietà al popolo palestinese

Manifestazione di solidarietà ieri davanti al Teatro Municipale di Tunisi, per esprimere la vicinanza al popolo palestinese e la condanna delle gravi e continue violazioni che subisce da parte di Israele, ultima dei quali il bombardamento del campo profughi di Rafah. Numerosi attivisti, difensori dei diritti umani, rappresentanti di partiti politici e organizzazioni nazionali e un'ampia gamma di tunisini di diverse età hanno partecipato all'iniziativa per rinnovare il loro sostegno al popolo palestinese. I partecipanti alla manifestazione di solidarietà hanno anche urlato slogan in onore della resistenza armata palestinese e la fermezza del suo popolo di fronte alla macchina da guerra israeliana, sottolinea in una nota l'agenzia di stampa Tap. (ANSA)

