'Almeno 21 morti in un nuovo raid sulle tende a Rafah'. Ma Israele smentisce

Israele ha smentito di avere compito un nuovo raid sulle tende ad ovest di rafah, che avrebbe provocato la morte di almeno 21 palestinesi ed il ferimento di altre decine, secondo fonti sanitarie locali citate da Sky News e Al Arabyia.

Gli attacchi avrebbero preso di mira le tende delle famiglie sfollate nell'area umanitaria designata a Mawasi, nella parte occidentale di Rafah, hanno riferito medici e residenti che avevano fornito un bilancio iniziale di 7 vittime, poi aggiornato a 21.

"Contrariamente ai rapporti di queste ultime ore, l'esercito non ha colpito nella zona umanitaria di A-Mawasi", a ovest di Rafah, ha detto però il portavoce militare israeliano.

L'amministrazione Biden intanto sta ancora valutando se l'attacco israeliano che domenica ha ucciso almeno 45 sfollati palestinesi in una tendopoli a Rafah costituisca una violazione della "linea rossa" suggerita da Joe Biden: lo riferisce Axios citando due dirigenti americani.

All'inizio di maggio il presidente Usa aveva minacciato di sospendere la consegna di alcune armi offensive americane se Israele avesse lanciato una vasta operazione a Rafah entrando nel centro abitato, dove ora - secondo fonti palestinesi - ci sarebbero i tank israeliani.

Michel: 'favorevole al riconoscimento della Palestina'

"Sono favorevole alla soluzione dei due Stati e al riconoscimento di uno Stato palestinese. Ma questo Stato deve essere sostenibile. Ed è per questo che penso che la cosa migliore sarebbe un approccio coordinato con gli Stati membri dell'Ue e i Paesi terzi, in modo da avere un'influenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in un'intervista a Euronews. Il riconoscimento della Palestina dovrebbe essere un modo per l'Ue di chiedere "passi importanti in termini di riforme".

Guterres condanna i raid a Rafah: 'ho il cuore a pezzi'

Il segretario generale dell'Onu ha "condannato con la massima fermezza" i raid aerei su Rafah e "ha il cuore spezzato dalle immagini delle persone uccise e ferite, tra cui molti bambini piccoli. L'orrore e la sofferenza devono cessare immediatamente".

In una nota del portavoce, Guterres ribadisce la sua richiesta di un "cessate il fuoco immediato e del rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi", oltre a ricordare le recenti ordinanze della Corte internazionale di giustizia, "che sono vincolanti e devono essere rispettate".

L'ambasciatore di Israele: 'Cessate il fuoco domani se Hamas rilascia gli ostaggi'

"Un cessate il fuoco è auspicabile, e ci può essere già domani, se Hamas rilascia gli ostaggi e fa cessate gli attacchi. Il cessate il fuoco c'era prima del 7 ottobre, ma è stato violato proprio da Hamas". Lo ha detto a Rai News 24 l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar. "La ragione per cui non c'è ancora un cessate il fuoco è che Hamas vuole ricostruire la propria organizzazione e tornare ad attaccare Israele", ha aggiunto.

"Riconoscere ora lo stato di Palestina non va nella direzione giusta, non porta risultati utili. Non basta volerlo, bisogna saperlo costruire e per questo serve il riconoscimento reciproco e garanzie per la sicurezza di Israele", ha sottolineato ancora Bar.

In merito alla strage a Rafah, l'ambasciatore ha spiegato: "Noi comprendiamo lo shock per quanto è accaduto a Rafah, anche noi siamo scioccati. Noi abbiamo l'obbligo di provare a evitare vittime tra i civili. Facciamo del nostro meglio, ma Hamas mette davanti i civili per proteggersi, e non sempre ci riusciamo. Rispettiamo il diritto internazionale, proviamo a limitare le vittime civili, ma purtroppo c'è stata questa tragedia":

Portavoce dell'esercito: 'munizioni o combustibile la causa dell'incendio a Rafah'

Sono state "munizioni o qualche altra sostanza combustibile di cui l'Idf non era a conoscenza" a causare "un'esplosione secondaria e un incendio" in "un complesso abitativo" a Rafah che ha causato 45 morti dopo un raid dell'esercito israeliano su 2 comandanti di Hamas la notte tra domenica e lunedì.

Lo ha dichiarato, in base a indagini iniziali, il portavoce militare Daniel Hagari, secondo cui "i due piccoli missili da soli non sarebbero stati sufficienti a innescare l'incendio". Inoltre, il "complesso preso di mira si trova a più di un chilometro dalla zona umanitaria di a Mawasi".

Unrwa, non siamo in grado di fornire abbastanza aiuti a Gaza

"Non siamo in grado di soddisfare le necessità quotidiane del popolo palestinese a causa della mancanza di aiuti nella Striscia di Gaza": lo ha detto il portavoce dell'Unrwa, Adnan Abu Hasna, all'emittente egiziana Al Qahera. Più di un milione di palestinesi sono stati sfollati da Rafah nella zona di Al-Mawasi di Khan Yunis, ha aggiunto Hasna, ma ormai nessuna zona della Striscia può dirsi sicura.

Questa mattina circa 200 camion di aiuti umanitari si sono diretti al valico di Kerem Salem. L'Egitto, ha detto un'altra fonte ad Al Qahera, sta intensificando i suoi sforzi per fare pressione su Israele affinché implementi consenta il passaggio di una maggiore quantità di aiuti a Gaza.

