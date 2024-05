Idf, 'nei raid a Rafah uccisi due alti esponenti di Hamas'

L'Idf ha fatto sapere che nel raid di ieri sera a Rafah - dove secondo fonti palestinesi sono morte circa 40 persone, tra cui donne e bambini - sono stati uccisi due alti esponenti di Hamas. Si tratta di "Yassin Rabia comandante della leadership di Hamas in Cisgiordania e Khaled Nagar, un alto esponente della fazione sempre in Cisgiordania".

Lo ha fatto sapere il portavoce militare. L'Idf - ha aggiunto - ha detto di essere a conoscenza di "rapporti che a seguito dell'attacco e dell'incendio scoppiato diversi civili nella zona sono rimasti feriti e che l'incidente è in esame".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA