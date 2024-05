Migliaia di iraniani alla cerimonia per Raisi nel centro di Teheran

Decine di migliaia di iraniani si sono riuniti stamattina presto nel centro di Teheran per rendere l'ultimo omaggio al presidente Ebrahim Raisi, morto domenica in un incidente in elicottero. Lo ha detto la televisione di Stato iraniana.

La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha guidato la preghiera durante la cerimonia. Lo riporta Irna, mostrando una fotografia di Khamenei che prega nella cerimonia all'università di Teheran, davanti alle bare di Raisi e delle altre vittime dell'incidente aereo che si trovavano insieme a lui nell'elicottero.

Dopo la preghiera è iniziato il corteo funebre nelle strade della capitale iraniana a cui partecipano decine di migliaia di persone. Tra le altre vittime dell'incidente il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, le guardie del corpo del presidente e il generale Mehdi Mousavi.

Il leader di Hamas, Haniyeh, a Teheran: 'l'Iran continuerà a sostenere la Palestina'

Ismail Haniyeh, il capo dell'ufficio politico di Hamas, si trova a Teheran, dove sta partecipando alla cerimonia di addio per Ebrahim Raisi. Lo riporta Mehr, pubblicando un video in cui si vede Haniyeh che saluta il comandante in capo dell'Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi, mentre partecipa alla cerimonia.

"Siamo sicuri che l'Iran continuerà a sostenere la nazione palestinese con le sue politiche, le sue strategie e i suoi valori fino a quando la bandiera della vittoria non sarà innalzata sulla moschea di Al-Aqsa", ha detto Haniyeh nel suo discorso nel corso della cerimonia.

Haniyeh ha fatto riferimento al suo recente incontro con Raisi a Teheran e ha aggiunto: "Il defunto presidente ha sottolineato il sostegno dell'Iran alla resistenza e ha affermato che la questione palestinese non è politica e che la nazione islamica utilizzerà tutte le sue capacità per liberare la Palestina".

"Il presidente Raisi ha anche affermato che il movimento di resistenza, come primo fronte della resistenza dei musulmani, è una scelta strategica per concretizzare la liberazione - ha aggiunto il leader di Hamas -. Ha elogiato l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, definendolo 'una battaglia che ha preso di mira il cuore del regime sionista'", ha detto Haniyeh.

