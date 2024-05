"Non c'è segno di vita nell'elicottero" del presidente iraniano Ebrahim Raisi "e la cabina è bruciata", affermano i media di Teheran mostrando le immagini dei soccorritori della Mezzaluna rossa in azione con un dispositivo di monitoraggio.

Il "relitto" del velivolo è stato trovato sulla strada per il villaggio iraniano di Khoilar-Kalam. Le squadre di ricerca hanno rinvenuto parti dell'ala e della pala su una collina e si sono mosse verso il posto.



