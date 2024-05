Amb.Bar, campagna contro Israele ma governo Italia sempre vicino

"Ogni giorno sentiamo di gruppi, nella società italiana, che chiedono la sospensione delle relazioni con Israele e il suo boicottaggio. È triste e molto spiacevole. Questa è discriminazione nei confronti di Israele.

Non abbiamo visto richieste simili di boicottaggio economico/culturale/accademico, nei confronti di nessun altro Paese o gruppo". Lo ha affermato l'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, nel suo saluto in occasione del 76° Giorno dell'Indipendenza di Israele. Un intervento con cui ha anche annunciato la fine del suo incarico a Roma e della sua carriera diplomatica.

"Oggi - ha aggiunto - voglio ringraziare il Governo italiano e tutti quegli italiani, molti dei quali sono presenti qui, per il coraggio di esprimere comprensione, solidarietà e amicizia per Israele, anche quando non è popolare. Sono convinto che le fondamenta delle relazioni tra Italia e Israele siano più forti delle ondate di odio, e continueranno a rafforzarsi grazie a voi, portando benedizione a entrambe le nazioni. Come ha ribadito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio augurale per il Giorno dell'Indipendenza: "I nostri Paesi sono uniti da un legame profondo, fondato su valori comuni e cresciuto nel tempo grazie a un'ampia e diversificata collaborazione che ha promosso il benessere dei nostri popoli e una sempre più profonda conoscenza reciproca. È, questo, un patrimonio comune cui l'Italia annette la massima importanza, meritevole di essere preservato e consolidato".

Infine ha annunciato che il suo incarico a Roma sarà l'ultimo: "Tra poche settimane concluderò la mia carriera diplomatica. Ho avuto la fortuna, l'onore e il piacere di concludere la mia carriera in una delle posizioni più ambite al Ministero degli Esteri israeliano: Ambasciatore di Israele in Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA