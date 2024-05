"Bisogna dare un ultimatum a Hezbollah e se non sarà rispettato completamente, l'Idf dovrà lanciare un attacco che proteggerà i residenti del nord, compreso l'ingresso via terra e la presa del sud del Libano". Lo ha detto il ministro delle Finanze e leader della destra radicale, Bezalel Smotrich, secondo cui serve tutto questo "per far ritornare gli abitanti del nord alle loro case e far loro dormire sonni tranquilli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA