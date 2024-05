Sisi inaugura la stagione del raccolto, 'l'acqua grande sfida'

Capitali privati e una risorsa che non ha prezzo, l'acqua: questo servirà per portare a compimento il progetto 'Futuro dell'Egitto' per l'agricoltura sostenibile, un ambizioso piano di allargamento delle aree coltivabili da strappare al deserto con l'obiettivo di fornire alla popolazione tutto o quasi il necessario per il nutrimento.

Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha voluto inaugurare personalmente la stagione del raccolto 2024 nell'ambito del progetto, con una visita e un discorso al suo quartier generale, situato sulla strada tra il Cairo e Dabaa. E ha colto l'occasione per lanciare la prima fase di una zona industriale nell'area per le industrie agricole, facendo appello ai privati.

Il progetto agricolo Futuro dell'Egitto, il primo nell'ambito del più ampio Progetto Nuovo Delta, copre attualmente circa 500 ettari. Il nuovo progetto Delta, circa il doppio. L'obiettivo è raggiungere l'autosufficienza nelle colture strategiche e produrre surplus per l'esportazione.

Oltre a diversi progetti agricoli già avviati a Beni Suef, Minya, Sinai e nel deserto occidentale, l'Egitto punta a recuperare alla coltivazione almeno il doppio dei terreni entro il 2027, un obiettivo che ha tra l'altro già creato 2,5 milioni di posti di lavoro.

Durante la cerimonia di questa mattina, il presidente al Sisi ha affermato che l'acqua rappresenta una "grande sfida" per l'Egitto, chiedendo la ricerca e l'implementazione dei meccanismi più avanzati di irrigazione.

Le acque del Nilo non bastano più e da tempo vengono utilizzate acque reflue agricole depurate, che tuttavia hanno una salinità non adatta a tutte le colture. Il presidente ha aggiunto che l'Egitto ha speso in questa ricerca 3,7 miliardi di euro. "Abbiamo fatto investimenti significativi - ha detto - .

Non abbiamo altra scelta. Altrimenti non saremmo in grado di coltivare.

Il settore agricolo costituisce in Egitto il 15% del prodotto interno lordo (Pil) e impiega circa un quarto della forza lavoro egiziana. Nel 2023, secondo dati ufficiali, le esportazioni agricole hanno portato al Paese 9 miliardi di dollari.



