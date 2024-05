Idf, 'operazioni in corso a Jabalya, Rafah e Zeitun'

L'Idf ha confermato sia l'avvio dell'operazione contro Hamas a Jabalya nel nord della Striscia sia la prosecuzione di quella già corso nela parte orientale di Rafah, nel sud a confine con l'Egitto. Lo ha detto il portavoce militare spiegando che a Jabalya - dopo gli appelli all'evacuazione "temporanea" della popolazione della zona - l'azione è stata avviata la scorsa notte sulla base di informazioni di intelligence, "un'operazione" volta a contrastare i tentativi di Hamas di "rimettere in piedi la sua struttura terroristica e operativa". Prima dell'azione, raid aerei "hanno colpito circa 30 obiettivi terroristici nell'area eliminando numerosi operativi della fazione armata". Lo stesso a Rafah dove -secondo la stessa fonte - sono stati localizzati e smantellati "una serie di imbocchi di tunnel". "In uno di questi - ha proseguito - sono stati uccisi 10 uomini armati di Hamas".

Prosegue l'azione anche a Zeitun, sempre nel nord di Gaza.

Complessivamente nelle ultime 24 ore - ha detto il portavoce - sono "stati colpiti e distrutti oltre 150 obiettivi" delle fazioni armate in tutta la Striscia.



