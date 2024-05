Hamas, frasi di Biden su ostaggi sono ostacolo a negoziati

Hamas ha affermato che le frasi presidente Usa Joe Biden sugli ostaggi sono una "battuta di arresto" per i negoziati in corso. Ieri il capo della Casa Bianca aveva affermato che un cessate il fuoco ci sarebbe "domani" se Hamas liberasse gli ostaggi.

"Condanniamo questa posizione del presidente degli Stati Uniti, la consideriamo una battuta d'arresto rispetto ai risultati dell'ultimo round di negoziati, che avevano portato al consenso del movimento sulla proposta avanzata dai mediatori", ha dichiarato Hamas in una nota.

Hamas ha inoltre accusato il premier israeliano Benyamin Netanyahu di avere rovinato le chance di un accordo con l'attacco a Rafah.



