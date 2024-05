Il sindaco di Tel Aviv cancella il Gay Pride di quest'anno

Il sindaco di Tel Aviv ha annunciato la cancellazione della Gay Parade, celebrazione culmine della settimana del Gay Pride, che si sarebbe dovuta svolgere in città nelle prossime settimane. " Non è tempo per le celebrazioni - Ha scritto Huldai su X - 132 dei nostri figli e figlie sono ancora ostaggi a Gaza, il cerchio del dolore si allarga ogni giorno e ci troviamo in uno dei periodi più difficili per lo Stato di Israele".

Huldai ha detto che saranno organizzate manifestazioni alternative. Il Gay Pride a Tel Aviv è uno dei maggiori al mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA