L'Autorità nazionale palestinese ha lanciato un appello agli Stati Uniti perché impediscano un "massacro" a Rafah, dopo che Israele ha annunciato l'avvio a breve dell'operazione militare nel sud della Striscia.

"Chiediamo all'amministrazione americana di intervenire immediatamente per prevenire questo massacro e mettiamo in guardia dalle sue pericolose ripercussioni", ha detto la presidenza palestinese in un comunicato.



