Migranti: Oim intensifica azioni a Sfax in Tunisia

In collaborazione con le autorità locali e la Mezzaluna Rossa tunisina di Sfax, l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim) ha intensificato i suoi sforzi umanitari nel governatorato di Sfax, (noto per essere la regione dalla quale si registra il più alto tasso di partenze irregolari verso l'Italia, ndr). Lo rende noto la stessa Oim precisando che "nell'ambito della sua risposta, l'Oim in Tunisia registra quotidianamente i migranti che desiderano tornare volontariamente nei loro Paesi d'origine attraverso il programma di ritorno volontario assistito e reintegrazione (Avrr)".

"Attraverso un processo di due diligence che include una consulenza personalizzata, i migranti possono tornare in modo sicuro e dignitoso a casa, dove riceveranno assistenza per il reinserimento e la costruzione di una nuova vita". Oggi, nella zona di El Hezag, un gruppo di migranti si è registrato al programma Avrr. Sono stati trasferiti a Tunisi dove attenderanno prima della loro partenza", conclude la nota.



