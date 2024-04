Idf, 'centinaia di terroristi si stanno arrendendo a Gaza'

Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha informato il gabinetto di sicurezza che centinaia di terroristi si stanno arrendendo a Gaza. Lo riferiscono i media nazionali, riportando la domanda del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir: "Non avremmo potuto ucciderne qualcuno?". Il generale Halevi ha risposto: "Non spariamo a chi si arrende, non c'è alcun dubbio".

Il ministro dell'Agricoltura, Avi Dichter, ha commentato la domanda di Ben-Gvir affermando: "Non sono sicuro che lei sia un ministro di Israele o di un altro Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA