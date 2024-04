Il Ministero della Sanità di Hamas ha annunciato un nuovo bilancio di 34.388 morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. In 24 ore sono stati registrati almeno 32 morti in più, secondo un comunicato stampa del ministero che riporta 77.437 feriti in oltre 200 giorni di guerra.



