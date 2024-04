L'Egitto molto preoccupato chiede 'massima moderazione'

"L'Egitto esprime la sua profonda preoccupazione per l'escalation iraniano-israeliana e chiede di esercitare la massima moderazione per risparmiare alla regione e alle sue popolazioni ulteriori fattori di instabilità e tensione": lo afferma il ministero degli Esteri egiziano in una dichiarazione appena diffusa. "L'Egitto - aggiunge la nota - ritiene che la pericolosa escalation iraniano-israeliana non sia altro che una conseguenza diretta di ciò da cui l'Egitto ha più volte messo in guardia: il pericolo dell'estensione del conflitto nella regione a seguito della guerra israeliana nella Striscia di Gaza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA