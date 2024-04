La Casa Bianca 'chiude la giornata', salta discorso di Biden

La Casa Bianca ha "chiuso la giornata" alle 17.23 ora locale, le 23.13 in Italia, il che significa che Joe Biden non farà alcuna apparizione pubblica né, evidentemente, nessun discorso dallo Studio Ovale sull'attacco dell'Iran a Israele. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente. In circostanze straordinarie, la Casa Bianca può riconvocare i giornalisti ma secondo fonti dell'amministrazione è improbabile che ciò avvenga e che il discorso di Biden potrebbe tenersi domani.



