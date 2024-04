Netanyahu, 'prenderemo assassini del giovane israeliano'

"Le forze dell'IdF e dello Shin Bet stanno dando la caccia agli spregevoli assassini e a chiunque abbia collaborato con loro. Arriveremo agli assassini e ai loro complici, come facciamo a chiunque faccia del male ai cittadini dello Stato di Israele". Lo ha detto, citato dai media, il premier israeliano Benyamin Netanyahu sull'uccisione del giovane israeliano, sparito in Cisgiordania, "ucciso in un attacco terroristico" e il cui corpo è stato ritrovato in Cisgiordania non lontano da dove era scomparso.



