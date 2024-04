"Continuiamo a essere preoccupati per i rischi di escalation in Medio Oriente. Il segretario di Stato Antony Blinken nelle ultime ore ha sentito i suoi omologhi turco, cinese e saudita per fare pressione sull'Iran". Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.





