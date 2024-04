Biden, impegno ferreo a difendere Israele da minacce dell'Iran

l'Iran "sta minacciando di lanciare un attacco significativo contro Israele": lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca promettendo di restare a fianco dell'alleato contro tale minaccia. "Come ho detto al primo ministro Netanyahu - ha dichiarato - il nostro impegno per la sicurezza di Israele contro queste minacce provenienti dall'Iran e dai suoi alleati è ferreo. Faremo tutto il possibile per proteggere la sicurezza di Israele".



