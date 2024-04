Il re del Bahrein grazia oltre 1.500 detenuti per l'Eid Al Fitr

Il re del Bahrein Hamad ha emesso un decreto per la grazia di 1.584 detenuti prima dell'Eid Al Fitr.

L'annuncio coincide anche con il giubileo d'argento dell'ascesa al trono del monarca, scrive il quotidiano emiratino The National. I prigionieri che riceveranno la grazia sono stati tutti riconosciuti colpevoli di sommosse e crimini.

"In occasione del giubileo d'argento dell'ascesa al trono di sua Maestà e in occasione dell'Eid Al Fitr, il re Hamad bin Isa Al Khalifa, comandante supremo delle Forze Armate, ha emesso un decreto reale che grazia i detenuti condannati per disordini e casi criminali", afferma il Centro Nazionale di Comunicazione.

Il decreto "offre l'opportunità di un reinserimento positivo nella società, promuovendo i valori dei diritti umani in linea con l'approccio del regno a questo proposito", si legge in un comunicato.

I leader dei Paesi del Golfo, compresi gli Emirati Arabi Uniti, tradizionalmente concedono la grazia come segno di compassione in occasione di festività ed eventi importanti, come il Ramadan e l'Eid Al Fitr.



