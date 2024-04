In Egitto sei giorni di vacanza per la fine del Ramadan

(V. 'Riad, le festività dell'Eid al-Fitr...' delle 18.48) Anche le autorità religiose egiziane hanno preso atto della celebrazione dell'Eid Al-Fitr, che celebra la fine del Ramadan, mercoledì prossimo, data che viene calcolata da esperti astronomi in base alla posizione della luna. Il cielo coperto di oggi sul Cairo ha ostacolato in parte le osservazioni ma alla fine Dar Al-Ifta, l'istituzione del Paese per gli affari religiosi, ha espresso il suo giudizio.

Per gli egiziani l'Eid al-Fitr segna la fine del digiuno ma anche l'inizio di una lunga vacanza: il primo ministro Mostafa Madbouly ha annunciato che i dipendenti pubblici godranno di una pausa di sei giorni, compreso il fine settimana, da martedì 9 aprile a domenica 14.



