Tajani, Israele per cessate fuoco con liberazione ostaggi

"Israele ribadisce che se c'è la consegna e la liberazione degli ostaggi c'è anche il cessate il fuoco. E' la posizione che loro hanno e certo non si più prescindere dalla liberazione degli ostaggi". In ogni caso, "la reazione deve essere sempre proporzionata quindi mi auguro che si possa arrivare al cessate il fuoco ed evitare un attacco a Rafah ma allo stesso tempo mi auguro che ci possa essere la liberazione degli ostaggi. La liberazione dei rapiti contemporanea alla decisione di non attaccare Rafah è una soluzione che può rappresentare un passo importante verso la pace". Così Antonio Tajani dopo l'incontro con l'omologo Katz.





