Katz partito per Roma, vedrà Tajani, Crosetto e Piantedosi

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz è partito questa mattina per Roma per una visita diplomatica. Con lui - ha fatto sapere il ministero - famiglie degli ostaggi.

Katz incontrerà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Interno Matteo Piantadosi e i vertici della Comunità ebraica in Italia.

"Gli incontri - ha aggiunto il ministero - si concentreranno sugli sforzi per il rilascio degli ostaggi e preservare la legittimità internazionale per la continuazione della guerra a Gaza".



