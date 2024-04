Al Sisi incontra il capo della Cia William Burns

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha incontrato oggi il direttore della Cia, William Burns, per fare il punto sugli sforzi congiunti egiziano-qatarini-americani per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo fa sapere il portavoce della presidenza egiziana. All'incontro ha partecipato anche il capo dell'intelligence egiziana, generale Abbas Kamel.

Durante l'incontro sono stati esaminati gli ultimi sviluppi sul terreno, sottolineando - riferisce il portavoce - "la necessità cruciale di intensificare gli sforzi per ripristinare la calma e fermare l'escalation militare".

Il presidente Al Sisi ha sottolineato l'urgenza di aumentare il flusso immediato e illimitato di aiuti umanitari e soccorsi.

Burns, secondo la presidenza egiziana, ha concordato sull'"importanza vitale della protezione dei civili e la gravità dell'escalation militare nella città palestinese di Rafah, rifiutando categoricamente lo sfollamento dei palestinesi dalle terre".

Il presidente ha infine sottolineato la necessità di raggiungere una giusta soluzione alla causa palestinese, basata sulla soluzione dei due Stati e ha messo in guardia contro un possibile allargamento del conflitto "tale da mettere a repentaglio la sicurezza e la stabilità regionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA