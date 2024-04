Lapid parte stasera per gli Usa, vedrà Blinken e Sullivan

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid partirà questa sera per Washington dove incontrerà il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il segretario di Stato americano Antony Blinken. Lo ha annunciato l'ufficio di Lapid citato dal Jerusalem Post.

Durante la sua visita, Lapid incontrerà alti funzionari dell'amministrazione americana alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato, nonché senatori democratici e repubblicani, tra cui il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, Ben Cardin, il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer e Lindsey Graham.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA