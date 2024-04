Famiglie degli ostaggi protestano durante riunione della Knesset

Le famiglie dei circa 130 ostaggi ancora in mano di Hamas a Gaza hanno inscenato una nuova protesta durante una pausa dei lavori di una riunione dell'aula della Knesset a Gerusalemme. Lo hanno riferito i media secondo cui i manifestanti, che pressano il governo di Benyamin Netanyahu per arrivare ad un accordo sul rilascio degli ostaggi, hanno spruzzato di giallo (il colore che in Israele indica i rapiti) i vetri di protezione dell'aula. Tra gli slogan urlati "non andrete in pausa a nostre spese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA