Un'altra ong sospende le attività a Gaza dopo attacco su Wck

Una seconda ong con sede negli Stati Uniti, American Near East Refugee Aid (Anera) ha annunciato la sospensione delle sue operazioni a Gaza dopo l'attacco in cui sono rimasti uccisi sette operatori umanitari dell'organizzazione World Central Kitchen (Wck). Lo scrive la Bbc, sottolineando che Anera svolge un ruolo chiave nel fornire cibo ai palestinesi e ha lavorato a stretto contatto con Wck negli ultimi mesi.

"Anera e Wck stanno sospendendo le loro operazioni a Gaza.

Insieme, Anera e Wck forniscono circa 2 milioni di pasti a settimana a Gaza", ha detto alla Bbc Sean Carroll, ceo dell'organizzazione benefica. "I nostri cuori martoriati e spezzati sono con i nostri amici della World Central Kitchen oggi e tutti i giorni", aveva scritto in precedenza su X.

Alla domanda sull'impatto che la decisione di sospendere la fornitura di cibo avrebbe sugli abitanti di Gaza, che secondo le Nazioni Unite stanno affrontando una carestia provocata dall'uomo, Caroll ha sottolineato che "la potenza occupante ha l'obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di provvedere alle persone sotto occupazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA