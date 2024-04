La diplomazia russa ha condannato l'attacco "inaccettabile" contro la sezione consolare dell'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, accusando di esserne responsabile l'esercito israeliano.

"Condanniamo fermamente questo attacco inaccettabile contro la missione consolare iraniana in Siria", ha affermato in una nota il ministero degli Esteri russo, assicurando che qualsiasi attacco contro un edificio diplomatico è "inaccettabile".





