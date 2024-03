Un israeliano accoltellato a Beer Sheva, ucciso l'attentatore

Un uomo, un cittadino israeliano, è stato ferito a coltellate in modo non grave a Beer Sheva e il terrorista è stato "neutralizzato", cioè ucciso dalle forze dell'ordine. Lo scrive il sito israeliano Ynet spiegando che l'attacco è avvenuto nella stazione centrale di Beer Sheva, nel desertio del Neghev.

La polizia israeliana ha detto che l'uomo ferito ha 20 anni e che l'attentatore, che è stato ucciso dagli agenti sul posto, era un giovane beduino, cittadino israeliano, membro di una tribù del Neghev. Una terza persona è rimasta ferita in maniera lieve. Da quando è iniziata la guerra a Gaza sono stati diversi gli episodi di attacchi con coltello, a volte mortali, in territorio israeliano e in Cisgiordania.



