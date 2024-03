Una seconda nave di aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza, la 'Jennifer' , è salpata da Cipro, quasi due settimane dopo che la prima attraccò sul territorio palestinese: lo ha constatato l'Afp sul posto.

Come per la prima nave, trasporta le donazioni di due ong: la spagnola Open Arms, dedita anche al salvataggio dei migranti in mare, e l'americana World Central Kitchen (Wck). Il carico consiste in 400 tonnellate di aiuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA