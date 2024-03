Non sono in pericolo di vita i tre osservatori Onu e il loro interprete libanese feriti oggi nel sud del Libano lungo la Linea Blu di demarcazione con Israele.

Lo riferiscono all'ANSA le fonti mediche libanesi che hanno attualmente in cura i quattro feriti. "Si tratta di ferite non gravi. Nessuno di loro è in pericolo di vita".



