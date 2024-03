Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha ricevuto oggi al Cairo lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Tra i due si è svolto un incontro informale "per discutere le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e la situazione regionale, in particolare nella Striscia di Gaza". Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana.



