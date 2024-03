Hamas, Israele ha ucciso nove persone in attesa degli aiuti

Il ministero della Sanità di Hamas a Gaza ha accusato Israele dell'uccisione di nove persone che erano in attesa di ricevere aiuti.Decine di persone, ha aggiunto Hamas, sono rimaste ferite in un punto di distribuzione degli aiuti nel nord della Striscia di Gaza. "Almeno nove martiri e decine di feriti sono stati colpiti dal fuoco dei carri armati e dai proiettili dell'esercito di occupazione israeliano - si legge in una nota del ministero della Sanità -, stavano aspettando i camion degli aiuti alla rotonda del Kuwait", alla periferia di Gaza City. L'esercito israeliano ha fatto sapere che sta esaminando il comunicato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA