Onu, immagini satellitari mostrano danni sul 35% edifici a Gaza

"Il 35% degli edifici di Gaza sono stati distrutti o danneggiati dall'inizio del conflitto". Lo sottolinea il Centro satellitare delle Nazioni Unite (Unosat) su X pubblicando una valutazione aggiornata dei danni nella Striscia. L'analisi, basata su immagini satellitari ad altissima risoluzione raccolte il 29 febbraio 2024, "rivela un aumento significativo della distruzione - sottolinea - rispetto alle valutazioni precedenti".

Unosat ha confrontato le immagini sovrapponendole a quelle scattate a maggio e settembre 2023, a ottobre e novembre dell'anno scorso e a quelle della prima settimana di gennaio 2024.

"In totale, il 35% di tutti gli edifici nella Striscia di Gaza sono stati danneggiati, ovvero 88.868 strutture, tra cui 31.198 sono state identificate come distrutte, 16.908 gravemente danneggiate e 40.762 moderatamente danneggiate: si tratta di un aumento di quasi 20.000 strutture danneggiate rispetto alla precedente valutazione realizzata nel gennaio 2024", rileva l'analisi di Unosat.

I governatorati di Khan Yunis e Gaza - si legge in una nota dell'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (Unitar) - "hanno registrato l'aumento più significativo dei danni, con Khan Yunis che ha visto 12.279 ulteriori strutture danneggiate e Gaza che ne ha subite 2.010. Khan Yunis è stata colpita in modo particolarmente duro, con 6.663 strutture recentemente distrutte. Oltre al numero degli edifici danneggiati, questo aggiornamento fornisce una stima di 121.400 unità abitative colpite dalla distruzione nella Striscia di Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA