Israele per il terzo giorno a Shifa,'uccisi 90 terroristi'

Prosegue per il terzo giorno quella che l'esercito israeliano definisce "una operazione precisa" di antiterrorismo all'interno dell'ospedale Shifa di Gaza e degli edifici vicini. Finora - ha reso noto il portavoce militare - "sono stati uccisi circa 90 terroristi, 300 sospetti sono stati interrogati nell'area dell'ospedale e altri 160 sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati". I militari, ha aggiunto il portavoce, hanno trovato armi nell'area dell'ospedale, ed hanno avuto cura di "non colpire civili, pazienti, squadre mediche e macchinari medici".



