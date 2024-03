Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha accusato Israele di "sabotare" i negoziati in corso su una tregua nella Striscia di Gaza con l'operazione lanciata contro l'ospedale Al-Shifa di Gaza. L'azione delle forze israeliane "dimostra i loro sforzi per seminare il caos e perpetuare la violenza. Rivela anche il desiderio di sabotare i negoziati in corso a Doha", ha affermato Haniyeh in una nota.





