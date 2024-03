"E' stato trovato un solido compromesso" sulle sanzioni ad Hamas e ai coloni israeliani autori delle violenze in Cisgiordania. "Il lavoro tecnico continuerà nei prossimi giorni ma abbiamo un accordo politico".

Lo ha detto l'alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell in conferenza stampa dopo la riunione dei ministri degli Esteri dei 27.



