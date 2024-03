Biden a Netanyahu, l'operazione a Rafah sarebbe un errore

"Biden ha detto a Netanyahu che l'operazione a Rafah sarebbe un errore". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa sottolineando che il presidente ha espresso al premier israeliano "le sue preoccupazioni prima fra tutte per la sorte di un milione di persone. Rafah è inoltre un importante punto di passaggio degli aiuti e infine si trova al confine con l'Egitto". Biden ha chiesto a Netanyahu di inviare un team a Washington per discutere dell'operazione a Rafah.





