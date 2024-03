Idf mostra video, 'sulla folla a Gaza spari palestinesi'

Il portavoce militare israeliano ha diffuso immagini che mostrano uomini armati palestinesi impegnati ieri a sparare su una folla di abitanti di Gaza nel rione Zeitun "un'ora prima dell'ingresso di un convoglio umanitario". Con queste immagini Israele intende confutare le accuse di Hamas su una responsabilità israeliana nell'incidente in cui sono morte diverse persone. "Ribadiamo - ha aggiunto il portavoce militare - che nessun membro delle forze armate israeliane ha aperto il fuoco sul convoglio umanitario in Piazza Kuwait". L'Idf assicura che l'incidente non indebolirà la sua determinazione a distribuire aiuti.



