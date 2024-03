Al Qaida annuncia la morte del leader nello Yemen

E' morto Khalid al-Batarfi, il leader dell'Aqap, ramo yemenita di al Qaida. Lo ha annunciato domenica sera il gruppo militante, senza fornire dettagli. Lo riporta Abc ricordando che al-Batarfi aveva sulla sua testa una taglia di 5 milioni di dollari da parte del governo degli Stati Uniti per aver guidato il gruppo Al-Qaeda nella penisola arabica.

Anche se ritenuto indebolito negli ultimi anni a causa delle lotte intestine e dei sospetti attacchi di droni statunitensi che hanno ucciso i suoi leader, il gruppo Aqap è stato a lungo considerato il ramo più pericoloso del gruppo estremista ancora operativo dopo l'uccisione del fondatore Osama bin Laden.

Al-Qaida ha pubblicato un video che mostra al-Batarfi avvolto in un sudario funebre bianco e la bandiera in bianco e nero di al-Qaeda. I militanti però non hanno fornito dettagli sulla causa della sua morte. Si pensa che Al-Batarfi avesse intorno ai 40 anni.

L'Aqap aveva annunciato nel febbraio del 2020 il suo nuovo leader dopo aver confermato la morte di Qasim al-Rimi, ucciso un mese prima da un drone americano.



